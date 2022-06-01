Об этом он рассказал, выступая на дебатах в Бундестаге, сообщает Die Welt.

Отвечая на обвинения, он перечислил поставки, которые Германия уже выполнила.

По словам Шольца, Германия доставила противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, более 15 миллионов патронов, сотни тысяч ручных гранат и 5000 противотанковых мин.

Кроме того, среди поставок большое количество взрывчатых материалов, пулеметы и десятки грузовиков с материалами для борьбы с беспилотниками.

По словам Шольца, Германия доставляет оружие в сотрудничество с другими государствами-членами. В частности, вместе с Данией Украине, отметил канцлер, было поставлено 54 единицы модернизированной бронетехники.

Шольц отметил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, "со всеми возможностями, которые мы запустили".

Он сказал, что Германия производит поставки вооружения непрерывно с начала войны. "Это было смелым новым решением этого правительства – нарушить давнюю государственную практику не доставлять оружие в кризисные районы", - сказал он.

Шольц также отметил, что обмен танков с Чехией привел к тому, что Прага решила направить в Украину 20 танков Т-72.

В своем выступлении Олаф Шольц также пообещал предоставить Украине современную систему противовоздушной обороны и радар.

Ожидается, что в июле Украина получит первые 15 зенитных самоходных установок Gepard из складов германской промышленности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb