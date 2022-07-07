Пыточная "Изоляция" до сих пор функционирует, туда попадают военнопленные и гражданские из Мариуполя, - Станислав Асеев
Журналист Станислав Асеев рассказал, что пыточная "Изоляция" в оккупированном россиянами Донецке функционирует до сих пор и что туда оккупанты отправляют военнопленных и гражданских из Мариуполя
Бывший узник "Изоляции" поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".
"Концлагерь существует до сих пор. Время от времени появляется информация, что в "Изоляцию" доставляют людей из Мариуполя, как военнопленных, так и гражданских. Точно известно, что несколько месяцев назад в концлагерь в качестве фильтрации попало одно гражданское лицо", - отметил Асеев.
Журналист добавил, что в плену у "ДНР" остается много знакомых ему людей.
"Многие люди, с которыми я находился в плену, до сих пор зарешечены, но не в "Изоляции". Они уже в других колониях и тюрьмах так называемой ДНР. Какой сейчас в концлагере режим, что именно делают и кто администрация - мне определенно не известно" , – заметил Станислав Асеев.
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