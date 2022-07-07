Бывший узник "Изоляции" поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Концлагерь существует до сих пор. Время от времени появляется информация, что в "Изоляцию" доставляют людей из Мариуполя, как военнопленных, так и гражданских. Точно известно, что несколько месяцев назад в концлагерь в качестве фильтрации попало одно гражданское лицо", - отметил Асеев.

Журналист добавил, что в плену у "ДНР" остается много знакомых ему людей.

"Многие люди, с которыми я находился в плену, до сих пор зарешечены, но не в "Изоляции". Они уже в других колониях и тюрьмах так называемой ДНР. Какой сейчас в концлагере режим, что именно делают и кто администрация - мне определенно не известно" , – заметил Станислав Асеев.

11 мая советник мэра Мариуполя Андрющенко сообщил, что горожан, не прошедших "фильтрацию", отправляют в бывшую колонию "Изоляция" в Донецке .

28 июня сообщили о том, что в Запорожье состоялся очередной обмен телами погибших: Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники Мариуполя.

29 июня во время обмена военнопленными в Украину вернулись 144 воина, из них 95 - защитники Азовстали.

Жена бойца Азова Наталья Зарицкая сообщила, что некоторые вернувшиеся из российского плена защитники завода "Азовсталь" потеряли до 50 кг веса, у большинства ампутированы конечности.

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