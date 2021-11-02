Пытки в тюрьме "Изоляция": одному из боевиков объявлено заочное подозрение

Об этом сообщает ГУНП в Донецкой области .



"Установлено, что 34-летний житель Донецка в 2017 году вошел в состав незаконного военизированного формирования "МГБ ДНР", созданного представителями РФ для силового обеспечения оккупации отдельных районов Донбасса. Задачей "оперуполномоченного" было выявление и лишение свободы проукраински настроенных граждан, а также применение физического и психологического насилия для получения необходимых террористам "признаний". Злоумышленник избивал и запугивал пленных, пытал, погружая голову человека в емкость с водой и т.д. ими продолжали издеваться, применять пытки, использовали для принудительного труда".



Правоохранители заявляют, что с целью конспирации подозреваемый жил под вымышленным именем, однако его личность установлена, как и пострадавшие от пыток боевика.



Его подозревают в участии в террористической организации (ч.1 ст. 258-3 УКУ) и незаконном военизированном формировании (ст. ч.1 ст. 260 УКУ), а также в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору (ч. 2 статьи 28, ч.1 статьи 438 УКУ).



По действующему законодательству подозреваемого боевика могут осудить заочно и после задержания отправить в места лишения свободы.



В целом, за нарушение законов и обычаев войны на территории формирования "МГБ ДНР" ответственность угрожает 18 лицам, 8 из которых - "уполномоченные".

"Изоляция" - это объект на территории бывшего арт-центра в Донецке, где в 2014 году боевики обустроили тюрьму и содержат, пытают и убивают тех, кто якобы совершил "преступления" против "ДНР"

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