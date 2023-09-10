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Пытки украинцев являются частью государственной политики РФ, - ООН

10 сентября, 2023 воскресенье
22:56
Война с Россией

Пытки российскими офицерами украинских гражданских лиц и военнопленных свидетельствуют о том, что это стало частью системной политики России против Украины

Об этом заявила специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс, пишет The New York Times.

"Это не случайное, аномальное поведение. Это организовано как часть государственной политики с целью устрашения, внушения страха или наказания с целью получения информации и признаний", - заявила Эдвардс.

По словам спецдокладчицы, Москва отрицает пытки, но именно это означает молчаливое одобрение их применения.

Она сообщила, что очевидцы поделились достоверными свидетельствами, подтвердившими постоянную схему пыток, включая изнасилование и избиение, в разных местах заключения во время российской оккупации и среди украинских военных, захваченных российскими войсками.

По ее словам, из сотен украинских военнопленных, удерживаемых Россией и уволенных во время обмена, 90% подверглись пыткам, в том числе сексуальному насилию.

Кроме того, она отметила, что есть свидетельства о пытках током, избиении, имитации казней и утопления, принуждении к пребыванию в определенных позах в течение длительного времени, угрозы изнасилованием или смертью и различные так называемые церемонии, которые на самом деле являются попытками унизить задержанных.

  • Напомним, 11 апреля в сети распространили видео, на котором российские кафиры казнят мужчину , называя его украинским военным. Также на видео отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Украина
Россия
ООН
пленние
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