Пытки украинцев являются частью государственной политики РФ, - ООН

Об этом заявила специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс, пишет The New York Times.

"Это не случайное, аномальное поведение. Это организовано как часть государственной политики с целью устрашения, внушения страха или наказания с целью получения информации и признаний", - заявила Эдвардс.

По словам спецдокладчицы, Москва отрицает пытки, но именно это означает молчаливое одобрение их применения.

Она сообщила, что очевидцы поделились достоверными свидетельствами, подтвердившими постоянную схему пыток, включая изнасилование и избиение, в разных местах заключения во время российской оккупации и среди украинских военных, захваченных российскими войсками.

По ее словам, из сотен украинских военнопленных, удерживаемых Россией и уволенных во время обмена, 90% подверглись пыткам, в том числе сексуальному насилию.

Кроме того, она отметила, что есть свидетельства о пытках током, избиении, имитации казней и утопления, принуждении к пребыванию в определенных позах в течение длительного времени, угрозы изнасилованием или смертью и различные так называемые церемонии, которые на самом деле являются попытками унизить задержанных.