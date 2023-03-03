Пытки россиянами жителей Херсонщины были частью плана по уничтожению украинской идентичности, - международная юридическая группа

Об этом сообщает The Guardian.

По выводам международной группы юристов Mobile Justice Team, российские власти финансировали пытки над жителями Херсонской области

"Массовые пытки, финансируемые российским государством, не случайны, а являются частью тщательно продуманного плана с четкой целью – уничтожить украинскую национальную и культурную идентичность", – заявил руководитель группы Уэйн Джордаш.

Эксперты исследовали в Херсоне 20 пыток. Пытками руководили сотрудники ФСБ, ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) и местные коллаборанты.

Заключенных украинцев избивали, использовали электрический ток, опускали голову в воду, заставляли учить и декламировать пророссийские лозунги, стихи и песни.

Среди заключенных были все, кто имел связь с украинским государством или украинским гражданским обществом: активисты, журналисты, госслужащие и учителя. Другие жертвы рассказали, что их случайно останавливали на улице, а затем задерживали якобы за проукраинские материалы на их телефонах.