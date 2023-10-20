Пытки, изнасилования и убийства гражданских: комиссия ООН обнародовала отчет о военных преступлениях РФ в Украине

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине задокументировала дальнейшие доказательства того, что российские власти совершили неизбирательные нападения и совершили военные преступления в виде пыток, изнасилования и другого сексуального насилия, а также депортации детей в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

В отчете комиссии говорится, что неизбирательные российские нападения с применением взрывного оружия повлекли за собой гибель или ранение гражданских, а также привели к разрушению или повреждению гражданских объектов.

Кроме того, расследование подтвердило предварительное заключение комиссии по систематическому и повсеместному применению российскими властями пыток в разных местах содержания.

Кроме предыдущих выводов Комиссии о пытках в Украине и местах лишения свободы в Российской Федерации, изложенные в этом докладе новые доказательства, собранные в Херсонской и Запорожской областях, свидетельствуют об аналогичной систематичности пыток на территориях, подконтрольных российским властям. В расследованных случаях преступники , подозреваемых в передаче информации украинским властям или в другой поддержке украинских вооруженных сил", - указано в отчете.

Комиссия интервьюировала жертв российских нападений. Согласно сообщениям потерпевших, со стороны россиян можно отметить "глубокое пренебрежение к человеческому достоинству". Свидетели рассказывали, что случались ситуации, когда пытки были настолько жестокими, что жертва погибала.

"В одном из мест содержания, находившемся в школе села Беляевка Херсонской области, содержащие требовали медицинской помощи, когда один из них сразу же после пыток начал задыхаться. Однако российские военнослужащие отказались оказать помощь, и эта жертва умерла в течение часа", - указывает в своем отчете независимая комиссия.

Комиссия в ходе расследований в Херсонской и Запорожской областях зафиксировала, что изнасилование и другое сексуальное насилие "часто сопровождалось дополнительными актами насилия над жертвами, в том числе жестоким избиением, удушением, удушением, нанесением порезов, выстрелами рядом с головой жертвы и умысов".

Комиссия также расследовала факты депортации украинских детей в РФ или на временно оккупированную территорию Украины.

"Комиссия задокументировала перемещение 31 ребенка из Украины в Россию в мае 2022 года и пришла к выводу, что это перемещение было незаконной депортацией, составляющей военное преступление. Комиссия обеспокоена информацией о мерах, явно направленных на создание условий, при которых определенные дети будут оставаться в Российской Федерации в течение продолжительного времени", - отметили в отчете.

Там подчеркнули, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

С полным текстом доклада, представленного Генеральной Ассамблеей ООН, можно ознакомиться здесь .