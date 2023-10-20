Пытки, изнасилования и убийства гражданских: комиссия ООН обнародовала отчет о военных преступлениях РФ в Украине
Независимая международная комиссия ООН задокументировала военные преступления России в Украине: среди них пытки, изнасилования и убийства гражданских. Отчет представили на Генеральной Ассамблее ООН
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
"Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине задокументировала дальнейшие доказательства того, что российские власти совершили неизбирательные нападения и совершили военные преступления в виде пыток, изнасилования и другого сексуального насилия, а также депортации детей в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
В отчете комиссии говорится, что неизбирательные российские нападения с применением взрывного оружия повлекли за собой гибель или ранение гражданских, а также привели к разрушению или повреждению гражданских объектов.
Кроме того, расследование подтвердило предварительное заключение комиссии по систематическому и повсеместному применению российскими властями пыток в разных местах содержания.
Кроме предыдущих выводов Комиссии о пытках в Украине и местах лишения свободы в Российской Федерации, изложенные в этом докладе новые доказательства, собранные в Херсонской и Запорожской областях, свидетельствуют об аналогичной систематичности пыток на территориях, подконтрольных российским властям. В расследованных случаях преступники , подозреваемых в передаче информации украинским властям или в другой поддержке украинских вооруженных сил", - указано в отчете.
Комиссия интервьюировала жертв российских нападений. Согласно сообщениям потерпевших, со стороны россиян можно отметить "глубокое пренебрежение к человеческому достоинству". Свидетели рассказывали, что случались ситуации, когда пытки были настолько жестокими, что жертва погибала.
"В одном из мест содержания, находившемся в школе села Беляевка Херсонской области, содержащие требовали медицинской помощи, когда один из них сразу же после пыток начал задыхаться. Однако российские военнослужащие отказались оказать помощь, и эта жертва умерла в течение часа", - указывает в своем отчете независимая комиссия.
Комиссия в ходе расследований в Херсонской и Запорожской областях зафиксировала, что изнасилование и другое сексуальное насилие "часто сопровождалось дополнительными актами насилия над жертвами, в том числе жестоким избиением, удушением, удушением, нанесением порезов, выстрелами рядом с головой жертвы и умысов".
Комиссия также расследовала факты депортации украинских детей в РФ или на временно оккупированную территорию Украины.
"Комиссия задокументировала перемещение 31 ребенка из Украины в Россию в мае 2022 года и пришла к выводу, что это перемещение было незаконной депортацией, составляющей военное преступление. Комиссия обеспокоена информацией о мерах, явно направленных на создание условий, при которых определенные дети будут оставаться в Российской Федерации в течение продолжительного времени", - отметили в отчете.
Там подчеркнули, что виновные должны быть привлечены к ответственности.
С полным текстом доклада, представленного Генеральной Ассамблеей ООН, можно ознакомиться здесь .
- Ранее в ДБР заявили , что Украина готова предоставить ООН информацию о военных преступлениях РФ в Украине. В частности, речь идет о доказательствах пыток россиянами гражданских и военнопленных.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.74Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное