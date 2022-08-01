Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Все мы видели шокирующие кадры Оленовского изолятора, где содержались наши военнопленные с Азовстали, а также ужасных пыток и расстрела украинских военнопленных. Это умышленные и заранее продуманные военные преступления и ничто иное, как откровенная и циничная пощечина международному сообществу. Но наш общий долг - следить за тем, чтобы все причастные к этим преступлениям не ушли от ответственности. Мы также должны адекватно противостоять российской лжи и дезинформации", - подчеркнул генеральный прокурор.



Костин также отметил, что помимо расследования военных преступлений российской армии, приоритетом для него лично также является построение независимой профессиональной прокуратуры, главная цель деятельности которой - обеспечение справедливости для каждого украинского гражданина.



Послы выразили свою поддержку и подчеркнули, что внимательно следят за происходящими в украинской прокуратуре процессами, в том числе в вопросах завершения реформы так называемого треугольника правосудия.



Послы также выразили обеспокоенность масштабами преступлений, которые совершают войска РФ в Украине и заверили, что готовы и дальше оказывать необходимую экспертную помощь в расследовании военных преступлений. Они также заверили в безоговорочной устойчивой поддержке, которую будет получать Украина.

29 июля вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка Донецкой области, где содержались украинские пленные.

29 июля Главное управление разведки сообщило, что убийство украинских защитников в Оленовке – это сознательный акт терроризма, главной целью которого было скрыть факты тотального хищения средств, выделенных на содержание военнопленных.

По состоянию на 30 июля Украина начала процедуру возвращения тел погибших от теракта в Оленовке.

31 июля мы писали, что спутниковые снимки колонии в Оленовке еще раз подтверждают, что здание, в котором содержали украинских пленных, взорвали сами россияне. И сделали они это изнутри.

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