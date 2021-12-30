Пытки и лишение права на жизнь, - Денисова о переводе Саакашвили из больницы в тюрьму

Об этом она написала в Facebook .



"Поражает цинизм, как это было сделано. Больного Михеила (Саакашвили - ред.) против воли вывезли ночью без предупреждения адвокатов", - написала омбудсман.



По ее словам, состояние экспрезидента Грузии критическое и вызывает беспокойство.



"После трех гипертонических кризов он чувствует себя крайне тяжело, несколько дней до этого не поднимался с кровати. В полном объеме нужной медицинской помощи ему так и не было предоставлено и не назначено новый врач, а решение о стратегии лечения принималось медиками разных профилей", - уточнила Людмила Денисова.



Уполномоченная Верховной Рады по правам человека назвала перевозку Михеила Саакашвили в тюрьму нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, положение которой обязывает больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, переводить в особые учреждения или же в гражданские больницы. .



Она добавила, что непредоставление медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.



"Такие действия грузинских властей расцениваю как пытки и способ лишения гражданина Украины Михеила Саакашвили права на жизнь, что является нарушением статей 6, 7, 9, 14, 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Грузией в 2002 году", - подчеркнула Людмила Денисова.



Омбудсман попросила Народного защитника Грузии Нино Ломджарии посетить Михеила Саакашвили в тюрьме Рустави для проверки соблюдения его прав и свобод, в том числе при вывозе из больницы, а посла Украины Грузии - обеспечить предоставление консульской помощи Михеилу Саакашвили.



Кроме того, она призвала иностранные государства и международные организации осудить действия грузинских чиновников, нарушающих права гражданина Украины, и потребовать возобновления прав.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экспрезидент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.

18 ноября врач, осматривавший Саакашвили, сообщил , что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.

20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.

27 декабря после завершения лечения в военном госпитале Саакашвили не подчинился требованиям работников пенитенциарной службы о переводе в Руставскую тюрьму. На эмоциональном фоне у него возникли перепады давления.

В МИД Украины заявили, что состояние здоровья Саакашвили не позволяет переводить его из больницы в тюрьму.

В ночь на 30 декабря Саакашвили перевезли из больницы в тюрьму.

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