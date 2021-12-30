Пытки и лишение права на жизнь, - Денисова о переводе Саакашвили из больницы в тюрьму
Омбудсман Людмила Денисова заявила, что экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вывезли из больницы в тюрьму насильно и назвала эти действия лишением права на жизнь
Об этом она написала в Facebook .
"Поражает цинизм, как это было сделано. Больного Михеила (Саакашвили - ред.) против воли вывезли ночью без предупреждения адвокатов", - написала омбудсман.
По ее словам, состояние экспрезидента Грузии критическое и вызывает беспокойство.
"После трех гипертонических кризов он чувствует себя крайне тяжело, несколько дней до этого не поднимался с кровати. В полном объеме нужной медицинской помощи ему так и не было предоставлено и не назначено новый врач, а решение о стратегии лечения принималось медиками разных профилей", - уточнила Людмила Денисова.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека назвала перевозку Михеила Саакашвили в тюрьму нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, положение которой обязывает больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, переводить в особые учреждения или же в гражданские больницы. .
Она добавила, что непредоставление медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
"Такие действия грузинских властей расцениваю как пытки и способ лишения гражданина Украины Михеила Саакашвили права на жизнь, что является нарушением статей 6, 7, 9, 14, 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Грузией в 2002 году", - подчеркнула Людмила Денисова.
Омбудсман попросила Народного защитника Грузии Нино Ломджарии посетить Михеила Саакашвили в тюрьме Рустави для проверки соблюдения его прав и свобод, в том числе при вывозе из больницы, а посла Украины Грузии - обеспечить предоставление консульской помощи Михеилу Саакашвили.
Кроме того, она призвала иностранные государства и международные организации осудить действия грузинских чиновников, нарушающих права гражданина Украины, и потребовать возобновления прав.
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