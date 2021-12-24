Пытаются назначить лиц понятных и управляемых, - адвокат о срыве объявления результатов конкурса на руководителя САП

Об этом она заявила в программе "ПолитКлуб Виталия Портникова" на Еспресо.TV.



"Власти декларируют, что они борются с коррупцией. Это же такая огромная задача - бороться с коррупцией. Но 1,5 года самый высокий антикоррупционный орган не имеет руководителя. Международные эксперты просят: "Назначьте, мы же даем деньги, мы хотим изменений, чтобы вас не разворовали. У вас есть инструменты, которые могут это остановить". Мы сейчас говорим: "Вы же обещали международным экспертам", - сказала Козаченко.



Она подчеркнула, что это нужно именно Украине.



"Полтора года - ну как можно обманывать людей. На сегодняшний момент, уже был конкурс и он был сорван, и это уже второй конкурс. Так давайте уже смотреть не кого выбирают, а кто выбирает. Туда делегируются люди,

которые через процедуры пытаются назначить тех лиц, которые для них будут понятны и управляемы. Не надо делать имитацию и говорить, что у нас что-нибудь есть. Потому что это высшая обязанность государства перед людьми и даже перед международным сообществом. И уже эта обязанность не исполнена. Уже не подписывается победа, математически зафиксированная в баллах", - добавила эксперт.

Напомним, 20 декабря ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП.

В Офисе президента Украины заявили, что решение ОАСК об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП не является окончательным, и его нужно проанализировать.

21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия объявила результаты конкурса, но затем отказалась их утверждать.

Послы G7 назвали "неоправданным" отказ конкурсной комиссии назначить руководителя САП.

Финалист конкурса прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, набравший 229 баллов, обжалует результат отбора.

24 декабря Комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не проголосовала за проект решения, которым предлагалось утвердить на должность детектива НАБУ Александра Клименко.