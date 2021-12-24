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Пытаются назначить лиц понятных и управляемых, - адвокат о срыве объявления результатов конкурса на руководителя САП

24 декабря, 2021 пятница
21:16

Адвокат Татьяна Козаченко заявила, что в конкурсе на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не подписывают результат, который уже зафиксирован

Об этом она заявила в программе "ПолитКлуб Виталия Портникова" на Еспресо.TV.

"Власти декларируют, что они борются с коррупцией. Это же такая огромная задача - бороться с коррупцией. Но 1,5 года самый высокий антикоррупционный орган не имеет руководителя. Международные эксперты просят: "Назначьте, мы же даем деньги, мы хотим изменений, чтобы вас не разворовали. У вас есть инструменты, которые могут это остановить". Мы сейчас говорим: "Вы же обещали международным экспертам", - сказала Козаченко.

Она подчеркнула, что это нужно именно Украине.

"Полтора года - ну как можно обманывать людей. На сегодняшний момент, уже был конкурс и он был сорван, и это уже второй конкурс. Так давайте уже смотреть не кого выбирают, а кто выбирает. Туда делегируются люди,
которые через процедуры пытаются назначить тех лиц, которые для них будут понятны и управляемы. Не надо делать имитацию и говорить, что у нас что-нибудь есть. Потому что это высшая обязанность государства перед людьми и даже перед международным сообществом. И уже эта обязанность не исполнена. Уже не подписывается победа, математически зафиксированная в баллах", - добавила эксперт.

  • Напомним, 20 декабря ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП.
  • В Офисе президента Украины заявили, что решение ОАСК об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП не является окончательным, и его нужно проанализировать.
  • 21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия объявила результаты конкурса, но затем отказалась их утверждать.
  • Послы G7 назвали "неоправданным" отказ конкурсной комиссии назначить руководителя САП.
  • Финалист конкурса прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, набравший 229 баллов, обжалует результат отбора.
  • 24 декабря Комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не проголосовала за проект решения, которым предлагалось утвердить на должность детектива НАБУ Александра Клименко.

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адвокат
Виталий Портников
конкурс
САП
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