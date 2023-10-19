Пытают в подвалах и гонят строить фортификации, - глава Запорожской РГА об отношении окупантов к гражданским
Глава Запорожской райгосадминистрации Олег Буряк рассказал о геноциде РФ против украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской области. Гражданских сажают в подвалы и пытают
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
Оккупанты преследуют людей при малейшей возможности, говорит Олег Буряк.
"Людей преследуют даже за нравы (постов - ред) в социальных сетях. За это они гражданских сажают в подвалы и там пытают. Россияне таким образом "привлекают" их к ответственности, чтобы закрывать свои уголовные дела без суда и следствия", - рассказал глава Запорожской райгосадминистрации.
По его словам, люди часто используются в работах по строительству фортификационных сооружений.
"То есть происходит геноцид украинской нации на оккупированных территориях Запорожской области", - добавил Буряк.
Также он рассказал о принудительной паспортизации украинцев на оккупированных частях области.
"Людям, которые имеют украинские паспорта и не получили российские, не предоставляют никаких услуг. Если сначала выдавали российские паспорта и разрешали оставлять себе украинские, то сейчас российские дают только в обмен на украинские. Они хотят, чтобы люди, проживающие на территории оккупированных районов, в частности, Бердянский, Мелитопольский, частично Васильевский и Пологовский, имели исключительно российские паспорта и полностью интегрировались в РФ", - добавил Буряк.
- Напомним, ночью 18 октября российская армия совершила 6 ракетных ударов по Запорожью. оккупанты попали в многоэтажное здание, в результате чего 5 человек погибли, 5 ранены.
- Украинский лидер Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям: "Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли из-за российского террора".
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