Пытают в подвалах и гонят строить фортификации, - глава Запорожской РГА об отношении окупантов к гражданским

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

Оккупанты преследуют людей при малейшей возможности, говорит Олег Буряк.

"Людей преследуют даже за нравы (постов - ред) в социальных сетях. За это они гражданских сажают в подвалы и там пытают. Россияне таким образом "привлекают" их к ответственности, чтобы закрывать свои уголовные дела без суда и следствия", - рассказал глава Запорожской райгосадминистрации.

По его словам, люди часто используются в работах по строительству фортификационных сооружений.

"То есть происходит геноцид украинской нации на оккупированных территориях Запорожской области", - добавил Буряк.

Также он рассказал о принудительной паспортизации украинцев на оккупированных частях области.

"Людям, которые имеют украинские паспорта и не получили российские, не предоставляют никаких услуг. Если сначала выдавали российские паспорта и разрешали оставлять себе украинские, то сейчас российские дают только в обмен на украинские. Они хотят, чтобы люди, проживающие на территории оккупированных районов, в частности, Бердянский, Мелитопольский, частично Васильевский и Пологовский, имели исключительно российские паспорта и полностью интегрировались в РФ", - добавил Буряк.