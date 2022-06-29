Пытался захватить Запорожскую область: в Украине к 15 годам тюрьмы приговорили "деэнеровца"
В Украине к 15 годам заключения за госизмену приговорили командира отделения "армии ДНР", пытавшегося захватить Запорожскую область
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
В начале марта 2022 украинец, находясь в ОРДО, добровольно поступил в "ДНР" и стал командиром отделения. В составе русской армии он наступал на Запорожскую область, чтобы захватить ее. Во время боев ВСУ взяли в плен оккупанта.
Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. "Деэнеровца" признали виновным в госизмене и участии в незаконных военизированных или вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 260 УК Украины). Мужчине назначили 15 лет заключения с конфискацией имущества.
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