Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

В начале марта 2022 украинец, находясь в ОРДО, добровольно поступил в "ДНР" и стал командиром отделения. В составе русской армии он наступал на Запорожскую область, чтобы захватить ее. Во время боев ВСУ взяли в плен оккупанта.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. "Деэнеровца" признали виновным в госизмене и участии в незаконных военизированных или вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 260 УК Украины). Мужчине назначили 15 лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила российского агента , корректировавшего ракетный огонь по Яворивскому полигону на Львовщине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb