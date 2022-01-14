Пытался ввезти контрабанду с ЕС более чем на 5 млн грн: СБУ задержала злоумышленника из санкционного списка СНБО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Организатором сделки был украинец, который с апреля 2021 года находится в санкционных списках СНБО. Он с сообщниками в киевском теновом офисе разработал план регулярных "поставок" в Украину брендовой одежды, обуви и тканей.



Злоумышленники пытались незаконно ввезти в страну через таможенный пункт пропуска партию товаров. В документах они указали ложную информацию о наименовании и стоимости груза, чтобы минимизировать таможенные платежи.



Разница между таможенными пошлинами и суммой, которую собирались заплатить контрабандисты, составила более 5 млн грн.



Во время обысков правоохранители изъяли печати, в том числе подсанкционных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, магнитные носители информации с подтверждением противоправной деятельности, записи с черновой бухгалтерией.



Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, продолжается следствие для привлечения к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц. Участникам незаконной сделки сообщат о подозрении).

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