Пытался ввезти контрабанду с ЕС более чем на 5 млн грн: СБУ задержала злоумышленника из санкционного списка СНБО
В Киеве разоблачили контрабандистов, пытавшихся незаконно ввезти в Украину из ЕС 75 тонн одежды
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Организатором сделки был украинец, который с апреля 2021 года находится в санкционных списках СНБО. Он с сообщниками в киевском теновом офисе разработал план регулярных "поставок" в Украину брендовой одежды, обуви и тканей.
Злоумышленники пытались незаконно ввезти в страну через таможенный пункт пропуска партию товаров. В документах они указали ложную информацию о наименовании и стоимости груза, чтобы минимизировать таможенные платежи.
Разница между таможенными пошлинами и суммой, которую собирались заплатить контрабандисты, составила более 5 млн грн.
Во время обысков правоохранители изъяли печати, в том числе подсанкционных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, магнитные носители информации с подтверждением противоправной деятельности, записи с черновой бухгалтерией.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, продолжается следствие для привлечения к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц. Участникам незаконной сделки сообщат о подозрении).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.84
Покупка 27.84Продажа 28.12
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.21
- Актуальное
- Важное