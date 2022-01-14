Пытался ввезти кокаин почти на 10 млн грн: в Украине приговорили к 6 годам заключения иностранца

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Досудебное расследование установило, что иностранец вместе с сообщником попытались ввезти в Украину около 2 кг кокаина. Расфасованный наркотик они утаили частично в собственных вещах, а еще 90 капсул пытались ввезти в желудке.



На черном рынке такая партия кокаина стоит около 10 млн грн.



В июле 2021 года в аэропорту Борисполь злоумышленников задержали.







Суд признал одного из участников международной группировки виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и вынес ему приговор - 6 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Обвинительный акт в отношении другого фигуранта дела был направлен в суд, подозреваемый находится под стражей.

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