Пытался ввезти кокаин почти на 10 млн грн: в Украине приговорили к 6 годам заключения иностранца
В Черкасской области к 6 годам лишения свободы приговорен участник сети наркокурьеров, которые ввозили в Украину кокаин из Латинской Америки
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Досудебное расследование установило, что иностранец вместе с сообщником попытались ввезти в Украину около 2 кг кокаина. Расфасованный наркотик они утаили частично в собственных вещах, а еще 90 капсул пытались ввезти в желудке.
На черном рынке такая партия кокаина стоит около 10 млн грн.
В июле 2021 года в аэропорту Борисполь злоумышленников задержали.
Суд признал одного из участников международной группировки виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и вынес ему приговор - 6 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Обвинительный акт в отношении другого фигуранта дела был направлен в суд, подозреваемый находится под стражей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.73
Покупка 27.73Продажа 28.02
-
EUR
Покупка 31.65Продажа 32.12
- Актуальное
- Важное