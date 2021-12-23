Пытался "углубленно" изучать украинский: нигериец попытался попасть в Украину за взятку в $300

Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы .



Мужчина прибыл в аэропорт Одессы из Стамбула. В ходе прохождения пограничного контроля он заявил, что приехал на курсы углубленного изучения украинского языка в одном из учебных заведений Одессы. Однако доказать цель визита нигериец не смог, и пограничники отказали ему во въезде.



В Госпогранслужбе подчеркивают, что в течение месяца мужчина уже во второй раз неудачно попытался попасть в Украину. Однако на этот раз он предлагал пограничникам $300, чтобы его впустили в страну.



Сотрудники Госпогранслужбы отказались от денег, зафиксировали попытку дать взятку и направили сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса.



Нигерийца вернули в Стамбул обратным рейсом.

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