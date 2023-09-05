Пытался распилить забор: белорусский военный пересек границу Польши

Об этом информирует RMF24 .

На польско-белорусской границе системы надзора зафиксировали, как лицо в форме, балаклаве и с оружием проникло на территорию Польши возле села Дубичи Церкви, пытаясь выпилить дыру в заборе. Когда к месту прибыл патруль, белорусский воин скрылся.

Сообщается, что ему не удалось выполнить планы до конца, поэтому забор был несколько поврежден. Неизвестно, действовал ли один солдат.

В связи с тем, что забор находится уже на польской стороне границы, офицеры составили рапорт о въезде солдата на польскую территорию. Продолжается следствие.

По данным ведомства, это первый подтвержденный случай, когда белорусский солдат пытался распилить забор. Ранее подобное фиксировали несколько раз, но со стороны людей в гражданской одежде – вероятно, также переодетых пограничников Беларуси.