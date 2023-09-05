Пытался распилить забор: белорусский военный пересек границу Польши
Вооруженный белорусский пограничник пилил отверстие в заборе на территории Польши. Увидев своих польских коллег, он сбежал
Об этом информирует RMF24 .
На польско-белорусской границе системы надзора зафиксировали, как лицо в форме, балаклаве и с оружием проникло на территорию Польши возле села Дубичи Церкви, пытаясь выпилить дыру в заборе. Когда к месту прибыл патруль, белорусский воин скрылся.
Сообщается, что ему не удалось выполнить планы до конца, поэтому забор был несколько поврежден. Неизвестно, действовал ли один солдат.
В связи с тем, что забор находится уже на польской стороне границы, офицеры составили рапорт о въезде солдата на польскую территорию. Продолжается следствие.
По данным ведомства, это первый подтвержденный случай, когда белорусский солдат пытался распилить забор. Ранее подобное фиксировали несколько раз, но со стороны людей в гражданской одежде – вероятно, также переодетых пограничников Беларуси.
- 7 августа в Беларуси стартовали военные учения . Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Белоруссией и Калининградской областью России.
- 8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.26 Покупка 37.26Продажа 37.91
- EUR Покупка 40.28Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное