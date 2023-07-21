Пытался продать трофейное оружие РФ криминалитету: в Херсонской области у мужчины изъяли арсенал
Служба безопасности Украины изъяла склад оружия у жителя прифронтового поселка Украинка Бериславского района, пытавшегося продать трофейное оружие рашистов местному криминалитету
Об этом информирует СБУ .
Следствие установило, что организатором незаконного бизнеса является житель поселка Украинка Бериславского района Херсонской области.
Для скрытого сбыта арсенала злоумышленник привлек нескольких своих знакомых. Они пытались выйти на представителей криминалитета, чтобы предложить им товар. Оружие и боеприпасы, предназначенные для продажи, злоумышленник хранил в специальном тайнике на территории своего домовладения.
Фото: СБУ
У фигуранта изъяли:
- российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет";
- ручной противотанковый гранатомет РПГ-22;
- российскую реактивную штурмовую гранату "Таволга-2";
- 2 танковых снаряда;
- 5 снарядов калибра 30 мм до автоматической пушки 2А42;
- противотанковую мину;
- 4 выстрела к противотанковым гранатометам РПГ-7 и СПГ;
- почти 400 патронов разного калибра;
- 14 кг артиллерийского пороха;
- запчасти к боеприпасам.
Изъятое оружие направили на экспертизу, а затем передадут ВСУ.
Фото: СБУ
Злоумышленнику предъявлено подозрение за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит до 7 лет заключения.
Примечание. Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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