Пытался продать секретные оборонные разработки за $2 млн: жителя Николаева подозревают в госизмене

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Злоумышленника, пытавшегося продать секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения, сотрудники СБУ разоблачили в июне этого года.



В СБУ отметили, что после проведенных исследований специалисты по государственной тайне Минобороны подтвердили, что указанные материалы содержат государственную тайну, утечка которой может повредить обороноспособности, экономическим и информационным интересам государства.



Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.



По информации следствия, он раньше работал на одном из оборонных предприятий. Обманом он получил от бывшего коллеги секретную информацию, оцененную в $2 млн.



В ходе спецоперации контрразведчики выяснили, что подозреваемый получил несколько "авансов" от иностранцев в размере $7 тыс.



Его поймали при передаче $243 тыс. за оборонные сведения в сфере военного кораблестроения.



В ходе обысков у подозреваемого нашли документы и компьютеры с поличным.

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