Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновным мужчину в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать какие-либо должности в правоохранительных органах на срок 12 лет, с конфискацией имущества.

Прокуроры доказали, что во время оккупации г. Изюм местный житель согласился на предложение представителей РФ и вступил в должность "полицейского патрульно-постовой службы" в псевдоправоохранительном органе - так называемой Народной милиции г. Изюм.

В октябре 2022 года правоохранители задержали коллаборанта в Харьковской области.