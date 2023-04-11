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Пытался построить карьеру псевдоправоохранителя во время оккупации Изюма: к 12 годам за решеткой приговорен "народный милиционер"

11 апреля, 2023 вторник
11:37
Криминал

К 12 годам за решеткой приговорен "народный милиционер", который пытался построить карьеру псевдоправоохранителя во время оккупации г. Изюм

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновным мужчину в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать какие-либо должности в правоохранительных органах на срок 12 лет, с конфискацией имущества.

Прокуроры доказали, что во время оккупации г. Изюм местный житель согласился на предложение представителей РФ и вступил в должность "полицейского патрульно-постовой службы" в псевдоправоохранительном органе - так называемой Народной милиции г. Изюм.

В октябре 2022 года правоохранители задержали коллаборанта в Харьковской области.

  • 22 февраля сообщалось, что Генпрокуратура идентифицировала уже 91 военного РФ, причастного к преступлениям в Буче.
война с Россией
Харковщина
Изюм
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