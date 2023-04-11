Пытался построить карьеру псевдоправоохранителя во время оккупации Изюма: к 12 годам за решеткой приговорен "народный милиционер"
К 12 годам за решеткой приговорен "народный милиционер", который пытался построить карьеру псевдоправоохранителя во время оккупации г. Изюм
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
"При поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновным мужчину в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать какие-либо должности в правоохранительных органах на срок 12 лет, с конфискацией имущества.
Прокуроры доказали, что во время оккупации г. Изюм местный житель согласился на предложение представителей РФ и вступил в должность "полицейского патрульно-постовой службы" в псевдоправоохранительном органе - так называемой Народной милиции г. Изюм.
В октябре 2022 года правоохранители задержали коллаборанта в Харьковской области.
- 22 февраля сообщалось, что Генпрокуратура идентифицировала уже 91 военного РФ, причастного к преступлениям в Буче.
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