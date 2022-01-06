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Пытался поджечь храм УПЦ на Запорожье: агент террористов "ДНР" приговорен к семи годам лишения свободы

6 января, 2022 четверг
12:37
Криминал

По материалам СБУ к семи годам лишения свободы приговорен агент террористов "ДНР", который в 2019 году пытался поджечь храм УПЦ на Запорожье

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, целью злоумышленника являлась "дестабилизация ситуации в регионе на религиозной основе".

СБУ установила, что боевики террористической организации "ДНР" накануне предоставления Томоса Православной церкви пытались спровоцировать конфликт на религиозной почве.

По информации госоргана, псевдоспецслужба террористов наняла жителя Запорожья, который за 30 тыс. грн согласился совершить преступление - организовать поджог принадлежащего УПЦ храма Апостола Ивана Богослова.

"Одним из ключевых требований было распространение в СМИ видео пожара, который должен был трактоваться как нападение на местную церковную общину УПЦ мирян новообразованной Православной церкви Украины", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ "на горячем" задержали организатора преступления и его подельников при попытке поджога храма.

Суд признал виновным организатора поджога по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное правонарушение), ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 258 (окончено покушение на организацию совершения террористического акта) УК Украины и вынес приговор – 7 лет лишения свободы.

  • Напомним, двое участников террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" заочно приговорены к 10 годам лишения свободы по материалам контрразведки Службы безопасности.
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