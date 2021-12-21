Пытался передать РФ секретные данные о противовоздушной обороне Украины: СБУ задержала экс-чиновника ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Для передачи секретной информации он планировал уехать в Россию якобы к родственникам.



У злоумышленника изъяли незаконно полученные материалы по организации системы управления войсками противовоздушной обороны Украины.



Следствие выяснило, что бывший военный собирал информацию на работе и незаконно копировал закрытые оборонные сведения путем противоправного вмешательства в автоматизированные информационные системы подразделения.



Полученные материалы он хранил дома.







Во время обысков в жилище экс-чиновника правоохранители обнаружили флеш-носители с тайной военной информацией, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.



Мужчине планируют сообщить о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

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