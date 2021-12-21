Пытался передать РФ секретные данные о противовоздушной обороне Украины: СБУ задержала экс-чиновника ВСУ
На Днепропетровщине разоблачили экс-сотрудника подразделения Воздушных сил ВСУ, попытавшегося передать спецслужбам РФ секретные данные по системе управления противовоздушной обороной Украины
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Для передачи секретной информации он планировал уехать в Россию якобы к родственникам.
У злоумышленника изъяли незаконно полученные материалы по организации системы управления войсками противовоздушной обороны Украины.
Следствие выяснило, что бывший военный собирал информацию на работе и незаконно копировал закрытые оборонные сведения путем противоправного вмешательства в автоматизированные информационные системы подразделения.
Полученные материалы он хранил дома.
Во время обысков в жилище экс-чиновника правоохранители обнаружили флеш-носители с тайной военной информацией, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
Мужчине планируют сообщить о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).
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