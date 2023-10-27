Пытался купить малолетнюю девочку и избил ее отца во время оккупации Харьковщины: военному РФ объявили подозрение
В Украине идентифицировали российского военного, который во время оккупации Харьковщины почти до смерти избил мужчину за отказ продать свою малолетнюю дочь: ему сообщили о подозрении
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По информации следствия, российский военный в апреле 2022 года во время оккупации села Первомайское Купянского района Харьковщины вместе с другими оккупантами на блокпосту остановил мужчину с женой и малолетней дочерью.
"Военнослужащие увидели ребенка и сказали, что девочка слишком красива и они готовы купить ее за 200 тысяч российских рублей. Отец ребенка отказался и начал конфликтовать с оккупантами. После ссоры они сказали семье ехать дальше. Подозреваемый сильно удивился, почему за такую сумму мужчина не хочет отдать дочь", - говорится в сообщении.
Позже оккупанты приехали домой к мужчине и избили его почти до смерти за отказ. После мужчину повели на расстрел, угрожая расстрелять также его жену, если она не останется дома. Потерпевшего русские военные отвели в местный дом культуры: там его избили снова и, произведя выстрел в воздух, отпустили.
"Также подозреваемый выискивал табельное оружие. В августе прошлого года он приехал в село Зорянское Купянского района и провел "обыск" у предпринимателя, невестка которого является украинской полицейской. Местные коллаборанты слили подозреваемому информацию о том, что мужчина прячет оружие невестки дома. Не найдя нужного, российский военный избил потерпевшего и уехал", - рассказали в прокуратуре.
Фото: Харьковская областная прокуратура
Сейчас оккупанту сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Решают вопрос об объявлении его в розыск.
"Продолжаются мероприятия по установлению других российских военнослужащих, причастных к совершению указанных преступлений", - добавили в прокуратуре.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Ранее Служба безопасности в Черновицкой области собрала доказательную базу на командира мотострелкового батальона так называемой народной милиции "ДНР", воюющей против Украины на стороне РФ. Ему сообщили о подозрении в госизмене.
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