Пытался избежать санкций: суд арестовал украинские активы российского олигарха Фридмана
Суд арестовал корпоративные права компании по производству и продаже минвод IDS Group Ukraine ("Боржоми", "Миргородская", "Моршинская") российского олигарха Фридмана
Об этом сообщило Бюро экономической безопасности в телеграммах.
Суд наложил арест на корпоративные права компании по производству и реализации минеральной воды на сумму 53,4 млн грн, говорится в сообщении.
В Украине компанией по производству и продаже минеральной воды владеет российский олигарх Михаил Фридман вместе с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном ("Альфа-групп"). Речь идет об IDS Group Ukraine, которая является эксклюзивным импортером воды "Боржоми" в Украину, а также представлена рядом брендов, в том числе "Моршинская" и "Миргородская".
"Установлено, что предприятие через кипрские компании принадлежит олигарху из России. По данным следствия, российские бизнесмены пытались избежать возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины", - отметило Бюро.
В частности, по фиктивным соглашениям они планировали вывести из своей собственности активы, расположенные в Украине.
- Ранее сообщалось, что Фридман, Абрамович и другие российские олигархи используют Украину для снятия санкций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.04
Покупка 34.04Продажа 34.98
-
EUR
Покупка 35.64Продажа 36.96
- Актуальное
- Важное