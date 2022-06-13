Об этом сообщило Бюро экономической безопасности в телеграммах.

Суд наложил арест на корпоративные права компании по производству и реализации минеральной воды на сумму 53,4 млн грн, говорится в сообщении.

В Украине компанией по производству и продаже минеральной воды владеет российский олигарх Михаил Фридман вместе с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном ("Альфа-групп"). Речь идет об IDS Group Ukraine, которая является эксклюзивным импортером воды "Боржоми" в Украину, а также представлена рядом брендов, в том числе "Моршинская" и "Миргородская".

"Установлено, что предприятие через кипрские компании принадлежит олигарху из России. По данным следствия, российские бизнесмены пытались избежать возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины", - отметило Бюро.

В частности, по фиктивным соглашениям они планировали вывести из своей собственности активы, расположенные в Украине.

Ранее сообщалось, что Фридман, Абрамович и другие российские олигархи используют Украину для снятия санкций.

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