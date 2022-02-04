Пытался дать взятку в $120 тыс.: суд арестовал представителя столичного застройщика
В четверг, 3 февраля, следователь судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрела ходатайство детектива НАБУ по поводу избрания меры пресечения представителю столичного застройщика в виде содержания под стражей
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Отмечается, что судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрела ходатайство детектива НАБУ по поводу избрания меры пресечения представителю столичного застройщика в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 232 900 грн.
"В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие процессуальные обязанности: прибывать к следователю, в производстве которого будет находиться уголовное производство, прокурора, следователя судьи, суда по первому вызову; не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора; сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы; носить электронное средство контроля", - говорится в сообщении.
Срок действия меры пресечения – до 1 апреля 2022 года включительно.
По информации LIGA.net, речь идет о Сергее Самиляке, которого накануне задержали при передаче $120 тыс. взятки главе ДИАМ за оформление разрешения на строительство для ЖК Терракота.
Как известно, ЖК Теракота в Дарницком районе Киева строится компаниями Перфект-Групп, контролируемой народным депутатом партии Оппозиционная платформа – При жизни Дмитрием Исаенко, и Альтис-девелопмент, которая, согласно реестру, принадлежит Александру Глимбовскому.
Напомним, правоохранительные органы подозревают указанного в попытке подкупа главы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины. Представитель столичного застройщика уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.
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