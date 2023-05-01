Пытались завладеть недвижимостью Укрпочты и 280 га земли: арестован депутат облсовета Одесчины, его жена и сообщники
Правоохранители задержали депутата облсовета и его супругу за рейдерство. Злоумышленники пытались завладеть помещениями Укрпочты у побережья Одесской области
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Фигуранты пытались завладеть помещениями АО "Укрпочта" вблизи прибрежной защитной полосы в поселке Затока и незаконно отчуждать земли сельхозназначения общей площадью почти 280 га. Причем действовали в составе организованной преступной группы", - объясняют правоохранители.
Злоумышленники, чтобы реализовать "план", подделали документы на право собственности здания Укрпочты и участка через своего нотариуса зарегистрировали участок на подставных лиц. Впоследствии они передали это имущество своей фирме.
В настоящее время дома и территория Укрпочты возвращены государству, а на земельные участки наложен арест.
Депутат облсовета задержан, ему сообщено о подозрении по уголовным статьям о нарушении законов и обычаев войны, подлоге документов и мошенничестве.
Суд определил ему меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога 24,5 млн гривен.
Жене депутату и помощнику также сообщено о подозрении по факту участия в рейдерском захвате. Они также взяты под стражу с возможностью внесения залога в сумме 8 млн грн.
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