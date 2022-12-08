Пытались выявить позиции украинских ЗРК: в Одессе задержали супругов, шпионивших в стране с 2018 года
СБУ задержала в Одессе супругов-россиян, которые шпионили в Украине с 2018 года, сначала "сдавали" общественно-политическую ситуацию, а затем пытались выявить позиции противовоздушной обороны
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Военная контрразведка Службы разоблачила двух агентов главного управления генштаба ВС России: "Злоумышленники собирали разведданные о местах возможной дислокации и перемещении подразделений противовоздушной обороны ВСУ на территории региона".
Сообщается, что задержанные граждане РФ – уроженец Одессы, служивший в росармии, участвовавший в боевых действиях в Чечне, и его супруга. Злоумышленников отправили в Украину еще в 2018 году, сейчас у них были виды на жительство.
До 24 февраля семья вражеских агентов собирала данные об общественно-политической ситуации в регионе и расширяла круг знакомств для выполнения дальнейших задач.
С начала полномасштабного вторжения задержанные на Херсонском направлении пытались выявить позиции зенитно-ракетных комплексов Crotale и расположение полевых артскладов с боеприпасами к ЗРК: "Разведывательная информация требовалась оккупантам для осуществления воздушных ударов ракетами класса "Калибр" или "Кинжал" по украинским военным объектам".
Данные агенты отправляли жителю Севастополя, главе благотворительного фонда и экс-спецназовцу РФ, работающему "под прикрытием" в ГРУ.
Сейчас россиянам сообщили о подозрениях в шпионаже. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- Напомним, 7 декабря СБУ отчитывалась о задержании в Одессе агента России, пытавшегося разведать размещение украинских противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" для последующей передачи врагу.
- Тогда же сообщали, что СБУ разоблачила в Херсоне бывшего правоохранителя, помогавшего создавать подразделение ФСБ. Соратник страны-агрессора подыскивал в Херсоне "единомышленников", которым предлагал вступить в ряды подразделения российских спецслужб.
- СБУ задержала в Киеве бывшего главу Купянской РГА, которая поддержала россиян во время оккупации региона и участвовала в подготовке псевдореферендума на Харьковщине.
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