Пытались выехать из зоны боевых действий: в Харьковской области нацгвардейцы взяли в плен двух "эленеровцев"
На Харьковщине спецназовцы Нацгвардии захватили в плен двух "эленеровцев", пытавшихся выехать из района боевых действий
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .
"Спецназначенцы Национальной гвардии Украины в Харьковской области взяли в плен 2 боевиков с документами "ЛНР", которые пытались выехать из района ведения боевых действий возле одного из населенных пунктов", - подчеркнули в ведомстве.
- 8 сентября стало известно, что вооруженные силы Украины деоккупировали более 20 населенных пунктов Харьковской области.
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