Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .

"Спецназначенцы Национальной гвардии Украины в Харьковской области взяли в плен 2 боевиков с документами "ЛНР", которые пытались выехать из района ведения боевых действий возле одного из населенных пунктов", - подчеркнули в ведомстве.

8 сентября стало известно, что вооруженные силы Украины деоккупировали более 20 населенных пунктов Харьковской области.

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