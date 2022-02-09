Пытались ввезти в Украину контрафактные сигареты на рекордные более 16 млн грн: СБУ задержала злоумышленников

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По информации следствия, организаторы схемы пытались скрыто ввезти через аэропорт Борисполь иностранные электронные сигареты. При оформлении товара они указывали ложные сведения. Распространять подакцизную продукцию злоумышленники планировали в Украине.



В ходе следственных действий в аэропорту Борисполь правоохранители обнаружили в грузе злоумышленников партию электронных сигарет без марок акцизного налога Украины весом более 7 тонн. Товар стоит более 16 млн грн - это рекордная за последние годы партия контрафактного товара, которую пытались импортировать в Украину.



Сейчас ведутся следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности причастных к ее организации.

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