Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины .

Как говорится в сообщении, СБУ разоблачила криминальных авторитетов из России, которые пытались вступить в добровольческие батальоны Киева.

"Один из задержанных оказался гражданином России, который находился в санкционном списке СНБО как криминальный авторитет, причастный к совершению тяжких преступлений. В связи с этим у него был запрет на въезд в наше государство. Другим злоумышленником является российский рецидивист, неоднократно осужденный в тюрьму, в том числе за убийство. На территории Украины он также находился нелегально", - пишет СБУ.

По информации пресс-службы, эти российские уголовники пока депортированы из Украины.

"Сотрудники Службы безопасности Украины своевременно разоблачили потенциальную угрозу и задержали обоих злоумышленников. Для недопущения преступлений указанные лица были принудительно выдворены из Украины", - говорится в сообщении.

Подрывную деятельность врага предотвратили сотрудники Главного управления по противодействию системным угрозам управлению государством СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры.

СБУ задержала завербованного Россией эксправохранителя, по "наводке" которого кафиры стреляли по зданию Харьковской администрации и еще семи гражданских объектах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb