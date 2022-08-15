"Пытались вступить в добровольческие батальоны Киева": СБУ выдворила из Украины российских криминальных авторитетов
Служба безопасности Украины в Киеве задержала двух российских уголовников, которых для недопущения преступлений принудительно отправили из Украины
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины .Как говорится в сообщении, СБУ разоблачила криминальных авторитетов из России, которые пытались вступить в добровольческие батальоны Киева.
"Один из задержанных оказался гражданином России, который находился в санкционном списке СНБО как криминальный авторитет, причастный к совершению тяжких преступлений. В связи с этим у него был запрет на въезд в наше государство. Другим злоумышленником является российский рецидивист, неоднократно осужденный в тюрьму, в том числе за убийство. На территории Украины он также находился нелегально", - пишет СБУ.
По информации пресс-службы, эти российские уголовники пока депортированы из Украины.
"Сотрудники Службы безопасности Украины своевременно разоблачили потенциальную угрозу и задержали обоих злоумышленников. Для недопущения преступлений указанные лица были принудительно выдворены из Украины", - говорится в сообщении.
Подрывную деятельность врага предотвратили сотрудники Главного управления по противодействию системным угрозам управлению государством СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры.
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