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"Пытались вступить в добровольческие батальоны Киева": СБУ выдворила из Украины российских криминальных авторитетов

15 августа, 2022 понедельник
12:58
Криминал

Служба безопасности Украины в Киеве задержала двух российских уголовников, которых для недопущения преступлений принудительно отправили из Украины

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины .

Как говорится в сообщении, СБУ разоблачила криминальных авторитетов из России, которые пытались вступить в добровольческие батальоны Киева.

"Один из задержанных оказался гражданином России, который находился в санкционном списке СНБО как криминальный авторитет, причастный к совершению тяжких преступлений. В связи с этим у него был запрет на въезд в наше государство. Другим злоумышленником является российский рецидивист, неоднократно осужденный в тюрьму, в том числе за убийство. На территории Украины он также находился нелегально", - пишет СБУ.

По информации пресс-службы, эти российские уголовники пока депортированы из Украины.

"Сотрудники Службы безопасности Украины своевременно разоблачили потенциальную угрозу и задержали обоих злоумышленников. Для недопущения преступлений указанные лица были принудительно выдворены из Украины", - говорится в сообщении.

Подрывную деятельность врага предотвратили сотрудники Главного управления по противодействию системным угрозам управлению государством СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры.

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Украина
СБУ
война с Россией
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2022, понедельник
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