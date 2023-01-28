Об этом информирует СБУ .

Задержаны двое бывших работников созданных россиянами "отделений пенсионного фонда ЛНР" в захваченных Сватовском и Белокуракинском районах Луганщины. Они прибыли на подконтрольную Украину территорию и получили статус переселенцев с востока.

Один из них пытался устроиться на работу в региональное подразделение Пенсионного фонда. Второй хотел войти в состав управления финансов одной из районных военных администрации вблизи границы с Россией. Оба скрывали сотрудничество с врагом.

Злоумышленники в случае успешного выполнения поставленной россиянами задачи могли получить доступ к закрытой информации. Ее они могли передать российским захватчикам. Впрочем, СБУ своевременно разоблачила и задержала коллаборантов.

В настоящее время обоим злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

27 января киберспециалисты СБУ нейтрализовали попытку хакеров РФ подсоединиться к системам видеонаблюдения города на приграничных с Россией.