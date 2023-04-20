Об этом идет речь в материале Украинской правды.

Отмечается, что мужчины разработали план, который, по словам участников операции, предполагал, что россиянину дадут "квадрат", в котором он в оговоренное время влетит в воздушное пространство Украины.

Перед российскими диспетчерами пилот должен был имитировать аварию. Украина объявила бы о пленении пилота. Россиянин и его семья получили деньги и новые документы. Вместе с тем, готовя операцию, украинские военные и силовики выспрашивали у российских пилотов информацию о том, кто отдает им приказы, где они выполняют свои задачи, кто курирует их работу.

"Украинские военные и правоохранители несколько месяцев выманивали из России военный самолет. Вражеский пилот, согласившийся на сотрудничество, в конце концов не прилетел. Кремль параллельно вел собственную игру, пытаясь выведать секретные данные для себя", - говорится в сообщении.

Указанный аэродром в то утро обстреляли российскими ракетами. Один украинский военный погиб, повреждены здания и военная техника.

По версии следствия, военный Червинский якобы не согласовал операцию по разведке, чем превысил свои полномочия. Он же, по утверждению СБУ, самостоятельно отправил военных на аэродром для встречи самолета.