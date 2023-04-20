Пытались угнать российский самолет: СБУ возбудила уголовное дело против украинских военных
В период с апреля по июль 2022 года украинские служащие, среди которых был военный Сил специальных операций, бывший разведчик Роман Червинский, гражданский айтишник, представители СБУ и Воздушных сил, пытались завербовать российского пилота и уговорить его перегнать в Украину военный самолет
Об этом идет речь в материале Украинской правды.
Отмечается, что мужчины разработали план, который, по словам участников операции, предполагал, что россиянину дадут "квадрат", в котором он в оговоренное время влетит в воздушное пространство Украины.
Перед российскими диспетчерами пилот должен был имитировать аварию. Украина объявила бы о пленении пилота. Россиянин и его семья получили деньги и новые документы. Вместе с тем, готовя операцию, украинские военные и силовики выспрашивали у российских пилотов информацию о том, кто отдает им приказы, где они выполняют свои задачи, кто курирует их работу.
"Украинские военные и правоохранители несколько месяцев выманивали из России военный самолет. Вражеский пилот, согласившийся на сотрудничество, в конце концов не прилетел. Кремль параллельно вел собственную игру, пытаясь выведать секретные данные для себя", - говорится в сообщении.
Указанный аэродром в то утро обстреляли российскими ракетами. Один украинский военный погиб, повреждены здания и военная техника.
По версии следствия, военный Червинский якобы не согласовал операцию по разведке, чем превысил свои полномочия. Он же, по утверждению СБУ, самостоятельно отправил военных на аэродром для встречи самолета.
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