Об этом сообщила полиция Харьковской области.

О гибели четырех человек сообщила их родственница. В квартире были обнаружены тела 59-летней женщины, 34-летнего мужчины, 6-летней и 13-летней девочек.

Отмечают, что из-за низкой температуры семья периодически включала газовые конфорки. Их она использовала для обогрева. При осмотре квартиры ГСЧС обнаружила, что газовая вытяжка засорена и не функционировала.

"Тела погибших направлены в морг. Согласно заключению эксперта, причиной смерти стало отравление угарным газом", - говорится в сообщении.