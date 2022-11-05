Пытались согреться: в Балаклее семья погибла от отравления угарным газом
В освобожденной Балаклее из-за отравления угарным газом погибла семья из четырех человек
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
О гибели четырех человек сообщила их родственница. В квартире были обнаружены тела 59-летней женщины, 34-летнего мужчины, 6-летней и 13-летней девочек.
Отмечают, что из-за низкой температуры семья периодически включала газовые конфорки. Их она использовала для обогрева. При осмотре квартиры ГСЧС обнаружила, что газовая вытяжка засорена и не функционировала.
"Тела погибших направлены в морг. Согласно заключению эксперта, причиной смерти стало отравление угарным газом", - говорится в сообщении.
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