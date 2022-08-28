Пытались склонить к сотрудничеству: Оккупанты изнасиловали воспитательницу, а когда она обратилась в "полицию", ее похитили и убили, - журналист Буткевич
Российские оккупанты за шесть месяцев изнасиловали десятки женщин в городе Энергодар Запорожской области
Об этом сообщил журналист Богдан Буткевич.
По словам Буткевича, ему удалось пообщаться с женщинами, которым удалось уехать из оккупации. Одна из них рассказала, что в Энергодаре целая палата городской больницы выделена под случаи изнасилований, поскольку около трети женщин беременеют и нуждаются в особом наблюдении.
"Счет изнасилований в Энергодаре за эти полгода уже идет на десятки, и это только те, кто обращается за помощью. Гораздо больше выбирают промолчать и даже не обращаться к врачам. могут и убить. Ведь насилие против женщин поддерживается комендатурой и российским командованием", - пишет журналист.
Он рассказал, как в Энергодаре молодая воспитательница из детсада отказалась сотрудничать с оккупантами и вскоре они ее изнасиловали. А когда она пожаловалась на захватчиков в так называемую местную полицию, ее похитили и вскоре убили.
Журналист отмечает, что это сделали вроде бы не рядовые военные, а именно вагнеровцы.
- 22 августа городской голова Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что россияне на оккупированных территориях Запорожья начали говорить о создании нового фильтрационного поста . В то же время оккупанты уверяют, что создадут предварительную онлайн-регистрацию на въезд и выезд для "быстрого прохождения очереди и удобства граждан". При этом "фильтрация" будет целью в первую очередь проверки украинцев. По каким именно критериям – захватчики не говорят.
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