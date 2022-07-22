Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и в Офисе генпрокурора Украины .

По данным следствия, в апреле этого года руководитель и основатель сети предприятий, специализирующихся на продаже товаров военного назначения, обратились в одну из воинских частей Нацгвардии Украины в Киеве с просьбой предоставить их предприятию сертификат конечного потребителя с целью ввоза на таможенную территорию Украины военной амуниции – бронепластин и защитных шлемов для последующей безвозмездной передачи этой воинской части.

Получив сертификат, предприниматели ввезли на территорию Украины из Польши 1500 бронепластин и 300 баллистических шлемов. Военную амуницию оформили как гуманитарную помощь, тем самым избежав прохождения таможенных формальностей и уплаты таможенных платежей в госбюджет.

В дальнейшем организаторы сделки отказались передавать имущество на нужды войска. Они настаивали на передаче гуманитарной помощи исключительно за деньги – по розничной цене путем заключения договоров купли-продажи. Ввезенные бронепластины и шлемы они выставили на продажу через сеть своих предприятий.

Правоохранители провели 8 обысков по местам жительства предпринимателей, а также в магазинах и складах принадлежащих им предприятий. В результате изъяли часть нереализованной военной амуниции, черновые записи и 120 тыс. незарегистрированных патронов к огнестрельному оружию. Рыночная стоимость ввезенной военной амуниции – около 8 млн грн. Изъятое военное снаряжение будет передано украинским защитникам.

Обоим организаторам нелегальной продажи сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи). Решают вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяют причастность подозреваемых к другим незаконным действиям с гуманитарной помощью.

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