Пытались продать четверть миллиона "долларов": СБУ разоблачила канал сбыта фальшивой валюты

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, СБУ задержала в Киеве двух организаторов группировки фальшивомонетчиков.



Отмечается, что злоумышленники пытались сбыть 240 тыс. поддельных долларов. По данным ведомства, банкноты были высокого качества, поэтому их фальшивость не распознавали большинство технических средств проверки.



Дельцы предлагали подделки по цене 50-60% от стоимости номинала. Для сокрытия противоправной деятельности злоумышленники сбывали их отдельными траншами в несколько этапов.



В пресс-службе отметили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения участникам сделки.

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