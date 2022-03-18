Пытались притвориться многодетными папочками. На границе задержали отца и сына с фейковыми свидетельствами

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



На контроль вместе с паспортами отец и сын предоставили по три свидетельства о рождении ребенка. Согласно закону, мужчины, которые содержат трех или более детей, имеют право выехать за пределы Украины в военное время.



"В ходе проверки документов пограничники установили, что пять из шести свидетельств о рождении поддельные. Липовые документы в установленном порядке переданы сотрудникам Нацполиции. Мужчин через границу не пропустили", - сообщают в Госпогранслужбе.



По данным пограничной службы в действиях мужчин есть признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов". Максимальное наказание в виде ограничения свободы до 2 лет.

Напомним, 17 марта из Украины выехали 55 тыс. человек, въехали – 18 тысяч.

40-летней женщине, которая планировала незаконно перевезти мужа через госграницу, правоохранители сообщили о подозрении.

С начала полномасштабного российского вторжения более 5 миллионов украинцев – 12% населения – покинули свои дома и стали вынужденными переселенцами.