Пытались притвориться многодетными папочками. На границе задержали отца и сына с фейковыми свидетельствами
18 марта двое мужчин пытались незаконно пересечь границу Украина – Словакия с поддельными свидетельствами
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
На контроль вместе с паспортами отец и сын предоставили по три свидетельства о рождении ребенка. Согласно закону, мужчины, которые содержат трех или более детей, имеют право выехать за пределы Украины в военное время.
"В ходе проверки документов пограничники установили, что пять из шести свидетельств о рождении поддельные. Липовые документы в установленном порядке переданы сотрудникам Нацполиции. Мужчин через границу не пропустили", - сообщают в Госпогранслужбе.
По данным пограничной службы в действиях мужчин есть признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов". Максимальное наказание в виде ограничения свободы до 2 лет.
- Напомним, 17 марта из Украины выехали 55 тыс. человек, въехали – 18 тысяч.
- 40-летней женщине, которая планировала незаконно перевезти мужа через госграницу, правоохранители сообщили о подозрении.
- С начала полномасштабного российского вторжения более 5 миллионов украинцев – 12% населения – покинули свои дома и стали вынужденными переселенцами.
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