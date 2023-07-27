Об этом сообщили на сайте МОН.

Студенты переводились в украинские вузы из иностранных учебных заведений, не сдав ВНО. В МОН отметили, что такая тенденция, известная в быту как "польское вступление", набрала популярность в последние годы.

"Этот "механизм" заключается в том, что сначала поступающий засчитывается в иностранное учебное заведение, а после года обучения, которое в некоторых случаях происходило даже без выезда за границу, возобновляется в заведение высшего образования в Украине на старший курс. Такая схема позволяла обойти ВНО , а иногда и ограничения, установленные стандартами высшего образования", – объяснили в министерстве.

В МОН подчеркнули, что еще четыре года назад Закон Украины "О высшем образовании" дополнили нормой, предусматривающей, что в случае возобновления на определенную образовательную программу абитуриент должен выполнить те же требования, которые выполняли при поступлении на эту образовательную программу другие соискатели образования, в группу к которым он возобновляется. То есть нужно иметь соответствующие результаты ВНО, если это предусматривало поступление на образовательную программу, или соответствующие результаты творческого конкурса или профессионального экзамена, если таковым было требование для поступления.

Большинство вузов придерживались этого требования, однако некоторые заведения начали обманывать поступающих и соискателей высшего образования. Более того, сделали это своим "брендом", размещая соответствующую информацию даже на официальных вебсайтах.

"Именно поэтому МОН после 4 лет вступления в силу соответствующей нормы закона заблокировал заказ документов о высшем образовании более 450 соискателям, которые не отвечают требованиям Закона Украины "О высшем образовании". Эти соискатели получат возможность взять перерыв в учебе и завершить получение образования в следующем году, если выполнят все необходимые требования", – объяснили в министерстве.