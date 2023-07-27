Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Пытались получить высшее образование, обойдя ВНО: МОН заблокировало выдачу дипломов 450 студентам

Пытались получить высшее образование, обойдя ВНО: МОН заблокировало выдачу дипломов 450 студентам

27 июля, 2023 четверг
20:34
Общество

Министерство образования и науки заблокировало заказ документов о высшем образовании свыше 450 выпускникам украинских университетов, которые обошли требование наличия результатов внешнего независимого оценивания

Об этом сообщили на сайте МОН.

Студенты переводились в украинские вузы из иностранных учебных заведений, не сдав ВНО. В МОН отметили, что такая тенденция, известная в быту как "польское вступление", набрала популярность в последние годы.

"Этот "механизм" заключается в том, что сначала поступающий засчитывается в иностранное учебное заведение, а после года обучения, которое в некоторых случаях происходило даже без выезда за границу, возобновляется в заведение высшего образования в Украине на старший курс. Такая схема позволяла обойти ВНО , а иногда и ограничения, установленные стандартами высшего образования", – объяснили в министерстве.

В МОН подчеркнули, что еще четыре года назад Закон Украины "О высшем образовании" дополнили нормой, предусматривающей, что в случае возобновления на определенную образовательную программу абитуриент должен выполнить те же требования, которые выполняли при поступлении на эту образовательную программу другие соискатели образования, в группу к которым он возобновляется. То есть нужно иметь соответствующие результаты ВНО, если это предусматривало поступление на образовательную программу, или соответствующие результаты творческого конкурса или профессионального экзамена, если таковым было требование для поступления.

Большинство вузов придерживались этого требования, однако некоторые заведения начали обманывать поступающих и соискателей высшего образования. Более того, сделали это своим "брендом", размещая соответствующую информацию даже на официальных вебсайтах.

"Именно поэтому МОН после 4 лет вступления в силу соответствующей нормы закона заблокировал заказ документов о высшем образовании более 450 соискателям, которые не отвечают требованиям Закона Украины "О высшем образовании". Эти соискатели получат возможность взять перерыв в учебе и завершить получение образования в следующем году, если выполнят все необходимые требования", – объяснили в министерстве.

  • В этом году во время Национального мультипредметного теста (составляемого вместо ВНО) 10 755 поступающих провалили тест по математике и не смогли получить минимальный балл
Читайте также:
26 июля, 2023 среда
Массированная атака РФ: ПВО уничтожило 33 крылатых ракеты и 3 "калибра"
26 июля, 2023 среда
Из регионов РФ начали возвращать "эвакуированных" украинцев в оккупированный Мариуполь, но им негде жить, - Андрющенко
26 июля, 2023 среда
Украинская ПВО уничтожила 2 крылатые ракеты в Винницкой области
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.02
    Покупка 37.02
    Продажа 37.76
  • EUR
    Покупка 41.11
    Продажа 42.09
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
27 июля
21:00
Обзор
Война беспилотников: какими дронами-камикадзе пользуются Украина и Россия
20:59
Эксклюзив
В российской армии происходит тотальная зачистка, напоминающая 1937-39 годы, – военный эксперт Снегирев
20:56
Украина получила $1,5 млрд от Японии: на что пойдут деньги
20:46
Оккупанты ударили по Запорожью
20:18
Обновлено
Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию после провокации россиянки: Украина готовит апелляцию
20:04
Киев осудил задержание оккупантами 14 человек в Симферополе, вышедших в поддержку Джеляла и братьев Ахтемовых
20:02
OPINION
Миф
19:46
Офис Генпрокурора сообщил о подозрении Аристову
19:37
Эксклюзив
Более 500 гражданских и военных медиков находятся в плену РФ, - глава ОО "Военные медики Украины" Кривцов
19:31
Силы обороны ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Генштаб
19:13
Скорость украинского контрнаступления растет, CNN
19:09
OPINION
Оксана Забужко
Травля директора Музея Голодомора: "изученная беспомощность" перед российской пропагандой
19:00
Обзор
Победные новости 519 дня войны: в США уверены в силах ВСУ, а в армии РФ распространяются панические настроения
18:47
Швейцария может отказаться от нейтралитета и присоединиться к программе безопасности США
18:11
В Киевской области легковушка столкнулась с автобусом: пострадали 9 человек
18:10
Ватикан
В Ватикане впервые судят кардинала: из-за убыточных сделок с недвижимостью в Лондоне
18:03
Эксклюзив
Олег Синютка
ВР сегодня снова отметилась: "слуги" решили, что парламент должен и дальше работать в секретном режиме, - Синютка
18:01
OPINION
Сергей Руденко
У семи нянек - Нестор Шуфрич
17:41
ВСУ на Купянском направлении отразили несколько вражеских штурмов без потери позиций, - Маляр
17:38
Банк БРИКС, среди учредителей которого есть Россия, отказался от новых проектов в РФ из-за санкций
17:36
Япония и Франция начали первые совместные учения на истребителях
17:07
Саломе Зурабишвили
Президент Грузии осудила передачу РФ "властями" оккупированной Абхазии аэропорта Сухуми
17:06
Обновлено
В России упал вертолет Ми-8: четверо погибших и десять пострадавших
17:03
Обновлено
Верховная Рада одобрила отставку Ткаченко с должности министра культуры
17:02
Эксклюзив
Оленивка. Место трагедии
За несколько дней до теракта в Оленовке россияне собрали список военнопленных и перевели их в другой барак, - соучредитель Ассоциации семей защитников Азовстали Хомерики
16:52
Обновлено
Рада поддержала возобновление э-декларирования в первом чтении
16:39
Кулеба призвал отменить дисквалификацию Харлан на ЧМ по фехтованию
16:36
Более 2 га земли, дома, квартиры и 6 авто: суд арестовал имущество семьи одесского экс-военкома Борисова
16:35
В Польше откроют академию HIMARS и 1-ю ракетную бригаду
16:01
OPINION
О перспективах коллапса России
15:58
В российской армии участились случаи дезертирства и самоувечий, - Маляр
15:51
Эксклюзив
Отсутствие атак ракетами "Оникс" может свидетельствовать об удачном "хлопке" в Джанкое, - Гуменюк
15:43
В Киеве открыли мемориал медикам, погибшим из-за войны с РФ
15:36
Однополые браки и эвтаназия: патриарх Кирилл похвалил Африку за отказ от "грехов"
15:31
"Чтобы Украина была услышана": Зеленский предложил лидеру Бразилии устроить ему встречу с президентами Латинской Америки
15:26
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:17
Пригожин впервые появился на публике после мятежа и приехал на форум с участием Путина
15:14
Россияне ударили по Одрадокаменке в Херсонской области: есть раненый
15:08
ветер
В части страны будет царить непогода, а в Киевской области будет комфортно, но ветрено: прогноз на 28 июля от Натальи Диденко
14:49
Украина вернула еще одного ребенка из оккупированного Мариуполя
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV