Об этом информирует СБУ .

К мошеннической схеме причастна преступная группировка из временно оккупированного Донецка. Ее координировали российские спецслужбы, а руководитель группировки входил в близкое окружение террориста Дениса Пушилина.

Злоумышленники из колл-центра во временно оккупированном Донецке звонили в украинские банки и представлялись владельцами счетов. После этого они получали доступ к онлайн-банкингу. Чтобы пройти "идентификацию", мошенники использовали клиентские базы захваченных филиалов во временно оккупированном Мариуполе и спецоборудование для изменения маршрутов звонков.

"К обслуживанию спецоборудования привлекались десятки жителей разных регионов Украины, которые «в темную» выполняли указания своих руководителей", - пишет СБУ.

Таким образом они использовали персональные данные почти 4 тыс. местных жителей, в том числе погибших или которых принудительно вывезли в Россию. Все они имели сбережения в финучреждениях на подконтрольной Украине территории.

Чтобы скрыть преступление, организаторы мошеннической схемы "конвертировали" награбленное в криптовалюту.

СБУ обнаружила и заблокировала банковские счета и криптокошельки злоумышленников. В ходе обысков в 8 областях Украины изъяли компьютерное оборудование, обеспечивающее реализацию мошеннической схемы. Также наложили арест на украденные средства на общую сумму около 65 млн грн.

Кроме того, СБУ установила, что мошенники таким образом обворовывали и российских граждан. Их деньги они выводили на криптокошельки руководства террористической организации ДНР и кураторов ФСБ.