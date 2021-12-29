Пытались пересечь границу в Луганской области: пограничники задержали пятерых граждан Узбекистана
Пограничники совместно с сотрудниками СБУ задержали на украинско-российской границе пятерых граждан Узбекистана, пытавшихся пересечь госграницу вне установленных пунктов пропуска
Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.
По данным пограничников, нарушители имеют запрет на въезд в Россию, поэтому хотели пересечь границу вне пределов официальных пунктов пропуска.
Относительно иностранцев составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КУоАП, по которым совершение правонарушения группой лиц отягчает наказание.
"За предновогоднее путешествие, которое так и не воплотилось в жизнь, граждан Узбекистана ждет административная ответственность и принудительный возврат в страну происхождения", - отметили в Госпогранслужбе.
- Напомним, пограничники задержали россиянина, грабившего дома в Украин, - пытался уехать с украденными вещами в РФ.
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