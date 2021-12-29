Пытались пересечь границу в Луганской области: пограничники задержали пятерых граждан Узбекистана

Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.



По данным пограничников, нарушители имеют запрет на въезд в Россию, поэтому хотели пересечь границу вне пределов официальных пунктов пропуска.



Относительно иностранцев составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КУоАП, по которым совершение правонарушения группой лиц отягчает наказание.



"За предновогоднее путешествие, которое так и не воплотилось в жизнь, граждан Узбекистана ждет административная ответственность и принудительный возврат в страну происхождения", - отметили в Госпогранслужбе.

Напомним, пограничники задержали россиянина, грабившего дома в Украин, - пытался уехать с украденными вещами в РФ.