Пытались обнаружить HIMARS: вблизи Краматорска задержали российских агентов
СБУ задержала еще двух российских агентов, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность и выявляли расположение HIMARS в прифронтовых районах Донецкой области
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Сообщается, что пятерых их сообщников задержали украинские спецслужбы в начале весны и в декабре 2022 года.
"На этот раз удалось задержать агентов, собиравших разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории Краматорского района", - пишет пресс-служба.
Злоумышленники пытались обнаружить местонахождение реактивных артиллерийских систем HIMARS для передачи координат врагу.
СБУ задержала обоих российских агентов ФСБ во время выполнения задания.
Следствие установило, что фигурантами оказались два жителя Донецкой и Харьковской областей, которых спецслужба РФ дистанционно завербовала в начале полномасштабного вторжения. Коммуникацию они поддерживали через родственника в Москве, а он уже передал данные кадровым сотрудникам ФСБ.
В ходе обысков обнаружены телефоны и другие доказательства незаконной деятельности.
Мужчинам сообщили о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Фигуранты находятся под стражей.
- Ранее СБУ задержала корректировщика , который наводил артудары РФ по военным объектам в Донецкой области.
- СБУ разоблачила жителя Крыма, который в 2014 году поддержал российских захватчиков, а затем шпионил для них за боевой авиацией ВСУ в Николаевской области.
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