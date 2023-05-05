Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Сообщается, что пятерых их сообщников задержали украинские спецслужбы в начале весны и в декабре 2022 года.

"На этот раз удалось задержать агентов, собиравших разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории Краматорского района", - пишет пресс-служба.

Злоумышленники пытались обнаружить местонахождение реактивных артиллерийских систем HIMARS для передачи координат врагу.

СБУ задержала обоих российских агентов ФСБ во время выполнения задания.

Следствие установило, что фигурантами оказались два жителя Донецкой и Харьковской областей, которых спецслужба РФ дистанционно завербовала в начале полномасштабного вторжения. Коммуникацию они поддерживали через родственника в Москве, а он уже передал данные кадровым сотрудникам ФСБ.

В ходе обысков обнаружены телефоны и другие доказательства незаконной деятельности.

Мужчинам сообщили о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Фигуранты находятся под стражей.