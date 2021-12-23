Пытались нелегально вывезти из Украины один из самых дорогих металлов в мире: СБУ задержала злоумышленников
В Херсонской области разоблачили злоумышленников, которые пытались незаконно вывезти в соседнюю страну драгоценный металл осмий
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленников задержали во время проведения таможенного досмотра в международном пункте пропуска "Кучурган-Первомайск". В их ручной клади было обнаружено 10,05 г редкого металла.
По предварительной оценке, извлеченное вещество – осмий 187 – один из самых дорогих ценных металлов. Его рыночная цена составляет до 200 тыс. долларов США за один грамм.
СБУ инициировала проведение экспертизы для выяснения всех обстоятельств правонарушения.
Сейчас решается вопрос по поводу сообщения правонарушителям о подозрении по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса.
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