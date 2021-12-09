Пытались нелегально переправить почти 10 кг российской ртути в ЕС: в Украине разоблачили злоумышленника

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Злоумышленник пытался переправить в ЕС около 10 кг ртути.







Следствие проверяет информацию о возможном использовании ядовитого вещества для совершения терактов.



На пункте пропуска через границу в Закарпатской области задержан "курьер" ртути, которым оказался житель одной из стран ЕС.



У него изъяли оптовую партию металлической ртути российского производства. Злоумышленник прятал емкости с токсическим веществом в личных вещах.







За границей мужчина собирался продать ртуть за $600 тыс.



Злоумышленнику планируют объявить о подозрении и изберут меру пресечения. Следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

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