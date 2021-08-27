Пытались дискредитировать "Крымскую платформу": СБУ разоблачила группу интернет-агентуры спецслужб РФ
В Херсоне правоохранители разоблачили группу интернет-агентуры спецслужб России, которая пыталась дискредитировать "Крымскую платформу"
Об этом передает пресс-служба СБУ.
"Киберспециалисты СБУ предотвратили новые попытки спецслужб РФ дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в южных регионах Украины. В Херсоне разоблачили еще одну группу вражеских интернет-агентов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по заданию своих кураторов злоумышленники призывали через соцсети к захвату власти и изменению границ государственной границы нашей страны. Кроме этого, российские спецслужбы отрабатывали агентам целевые информационные задачи по дискредитации "Крымской платформы", ее участников и результатов.
Для сокрытия противоправной деятельности агитаторы публиковали свои сообщения от имени "лидеров общественного мнения".
За распространение деструктивного контента злоумышленники ежемесячно получали деньги через запрещенные в Украине электронные платежные системы.
"Установлено, что в состав вражеской организации входило несколько местных жителей. Информацию для своих " публикаций " они получали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ, а также сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых Л/ДНР", - говорится в сообщении.
Во время обысков по месту жительства злоумышленников обнаружены компьютеры с доказательствами противоправной деятельности.
Следователи органов безопасности сообщили одному из организаторов группы о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства в отношении подозреваемого направлены в суд.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к правонарушению.
"Кроме того, по материалам СБУ осуждены двое вражеских интернет-агентов, которые выполняли задачи своих кураторов с территории Днепропетровской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.
Через соцсети они призывали к изменению границ государства, в том числе к присоединению южных и восточных регионов нашей страны к РФ.
В ходе обысков по местам пребывания злоумышленников правоохранители обнаружили компьютеры и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.
"Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что распространяемые вражеской агентурой тексты содержали призывы к совершению преступлений против основ национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Злоумышленники признаны виновными по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
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