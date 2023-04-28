Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.

Россияне 6 марта 2022 года зашли в частное хозяйство в Ивановке, где в доме были местные. Один из оккупантов стал обыскивать территорию, а другой – стрелять из автомата по дому, чтобы запугать людей и упредить их сопротивление. Также он расстрелял автомобиль семьи. Россияне подходили к хозяйке дома с гранатой, держали ее в погребе, угрожали убить детей.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).