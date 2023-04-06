Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокуратура предъявила обвинения подполковнику, двум сержантам и рядовому 64-й мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии РФ по факту жестокого обращения с гражданским населением.

Следователи установили, что в марте 2022 года, во время оккупации Бучи, вооруженные обвиняемые вместе с другими неустановленными военнослужащими РФ ворвались в дом одного из местных жителей.

"Во исполнение приказа подполковника, военнослужащие РФ вывели хозяина дома на улицу, повалили на землю и били его руками и ногами по разным частям тела, требуя предоставить информацию о патриотически настроенных жителях Бучи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевшему завязали глаза полотенцем и привели в штаб окупантов, где содержались гражданские лица. Там мужчину продолжили избивать, заставили полностью раздеться и искали на его теле татуировку.

В целях устрашения обвиняемые имитировали казнь других лиц, присутствовавших в том же помещении. Потерпевшему удалось скрыться от военнослужащих РФ в тот момент, когда они увели на казнь других мирных жителей.