Пытали жителей Бучи: четырех военных РФ будут судить за военные преступления
Подполковнику, двум сержантам и рядовому 64-й мотострелковой бригаде выдвинули обвинения в жестоком обращении с гражданским населением. В марте 2022 года они пытали мирных жителей Бучи
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Прокуратура предъявила обвинения подполковнику, двум сержантам и рядовому 64-й мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии РФ по факту жестокого обращения с гражданским населением.
Следователи установили, что в марте 2022 года, во время оккупации Бучи, вооруженные обвиняемые вместе с другими неустановленными военнослужащими РФ ворвались в дом одного из местных жителей.
"Во исполнение приказа подполковника, военнослужащие РФ вывели хозяина дома на улицу, повалили на землю и били его руками и ногами по разным частям тела, требуя предоставить информацию о патриотически настроенных жителях Бучи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевшему завязали глаза полотенцем и привели в штаб окупантов, где содержались гражданские лица. Там мужчину продолжили избивать, заставили полностью раздеться и искали на его теле татуировку.
В целях устрашения обвиняемые имитировали казнь других лиц, присутствовавших в том же помещении. Потерпевшему удалось скрыться от военнослужащих РФ в тот момент, когда они увели на казнь других мирных жителей.
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