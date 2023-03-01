Пытали жертв, требуя деньги: в Днепре задержали банду, члены которой представлялись военными ТрО
Семеро злоумышленников представлялись военными терробороны, а затем пытали жителей Днепра, требуя деньги и ценности
Об этом информирует Государственное бюро расследований.
Злоумышленники в большинстве своем нападали на жителей Днепра дома. Они пытали и требовали деньги, ценное имущество.
Следствие установило, что в жилье одного из потерпевших те выломали двери, начали избивать жильцов квартиры и требовать 2 тысячи долларов.
"Чтобы получить деньги нападавшие просверлили руку потерпевшему его же шуруповертом. После этого они обыскали квартиру и забрали все понравившиеся им вещи. В то же время, не получив денег, члены банды связали потерпевшим руки и отвезли в гаражи, где продолжили бить и требовать наличные" , – пишет пресс-служба.
Правоохранители провели 21 обыск, изъяли оружие, боеприпасы, взрывчатку и украденные вещи потерпевших. Решается вопрос об избрании мер пресечения.
Проверяется причастность полиции к сокрытию преступления.
Семерым лицам сообщено о подозрении за незаконное лишение свободы с причинением физических страданий, совершенных по сговору, а также вымогательства. Злоумышленникам грозит до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.
- 1 марта ВАКС объявил приговор бывшему судье Кировского районного суда города Днепр по делу о получении неправомерной выгоды $30 тыс.
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