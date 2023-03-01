Об этом информирует Государственное бюро расследований.

Злоумышленники в большинстве своем нападали на жителей Днепра дома. Они пытали и требовали деньги, ценное имущество.

Следствие установило, что в жилье одного из потерпевших те выломали двери, начали избивать жильцов квартиры и требовать 2 тысячи долларов.

"Чтобы получить деньги нападавшие просверлили руку потерпевшему его же шуруповертом. После этого они обыскали квартиру и забрали все понравившиеся им вещи. В то же время, не получив денег, члены банды связали потерпевшим руки и отвезли в гаражи, где продолжили бить и требовать наличные" , – пишет пресс-служба.

Правоохранители провели 21 обыск, изъяли оружие, боеприпасы, взрывчатку и украденные вещи потерпевших. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Проверяется причастность полиции к сокрытию преступления.

Семерым лицам сообщено о подозрении за незаконное лишение свободы с причинением физических страданий, совершенных по сговору, а также вымогательства. Злоумышленникам грозит до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.