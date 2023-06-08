Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Им объявлены подозрения по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – создание и руководство преступной организацией, пытки заключенных исправительного учреждения и вымогательство.

По данным следствия, злоумышленники создали преступную организацию, участники которой на протяжении 2016 – 2021 годов с целью вымогательства средств систематически пытали заключенных, применяя разные пытки.

Они заматывали их в мокрый матрас и доводили до состояния удушения, зажимая лицо. Также наносили удары пластиковой или деревянной палкой по стопам, ягодицам, отбивали фаланги пальцев рук. Наносили удары кулаком в область позвонков шеи, от которых потерпевшие на мгновение теряли координацию или вообще сознание, выкручивали руки за спиной.Еще одним видом пыток было занесение под ногти грибковых инфекций загрязненной швейной иглой.Связывали заключенных, держа их в обездвиженном состоянии длительное время, заставляли долго стоять в одном положении в течение 12 часов и более . Также они практиковали другое жестокое обращение", - говорится в сообщении.

От членов семей потерпевших злоумышленники требовали переводить деньги за прекращение пыток на банковские карты родственников дневальных и старших дневальных, которые затем наличными передавали средства в посылках в колонию.

Ранее в этом производстве были привлечены к ответственности 5 осужденных, входивших в состав преступной организации - пытали других заключенных и требовали у них средства по указаниям руководства колонии.

О пытках в бердянской колонии был снят фильм-расследование "Бердянск. Зона 77", обнародованный в сети Интернет.

В 2020 году колонию посетила делегация Европейского Комитета по предотвращению пыток и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. В докладе по результатам визита говорилось, что в заведении царит атмосфера устрашения и насилия. Комитет отметил, что за последние 30 лет на протяжении визитов в 47 государств-членов Совета Европы почти не было тюрем, где бы столько заключенных отказывались разговаривать, как в бердянской колонии.