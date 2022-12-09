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Пытали ветеранов АТО в Харьковской области: четырех российских военных будут судить за военные преступления

9 декабря, 2022 пятница
17:09
война с Россией

Будут судить четырех российских военных, которые пытали участников АТО в Харьковской области

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

"Следствием установлено, что в начале сентября 2022 года во время оккупации пгт Боровая Изюмского района двое наемников частной военной компании и двое военнослужащих 16-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ ВС РФ пытали трех участников АТО", - говорится в сообщении

Также отмечается, что оккупанты надели на руки мужчинам пластмассовые стяжки и мешки на голову. После этого похитили и содержали в яме на базе отдыха без воды и продуктов питания. Одного из участников АТО оккупанты били молотком по конечностям.

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Кроме того, известно, что обвиняемые устраивали мужчинам допросы, чтобы получить информацию о жителях пгт Боровая, участвовавших в проведении АТО в 2014–2015 годах. После пыток и пыток российские солдаты отпустили потерпевших.

"Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех российских военных по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). В настоящее время они находятся под стражей", - говорится в сообщении.

  • 20 октября стало известно, что на деоккупированной Харьковщине обнаружили 22 вражеских застенки.

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АТО
Харковщина
Военные новости
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