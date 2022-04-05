Пытали, раздевали, обрезали волосы. Денисова рассказала о том, как оккупанты обращались с пленными женщинами-военнослужащими ВСУ
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека рассказала, как российские захватчики обращались с пленными украинками
Об этом Людмила Денисова написала в Facebook.
"Среди 86 освобожденных из российского плена военнослужащих были женщины, которые в неволе были подвергнуты пыткам и жестокому обращению", - написала омбудсмен.
По словам Денисовой, украинок вывезли на территорию Беларуси, а затем - в СИЗО в Брянске (РФ). Там женщин подвергали пыткам и угрозам.
Пленных украинок раздевали догола в присутствии мужчин и заставляли приседать. Женщинам обрезали волосы и постоянно допрашивали, пытаясь сломить морально.
Некоторых плененных женщин заставляли сниматься в пропагандистских роликах, требуя перейти на русский язык.
"Такие действия со стороны России являются нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - подчеркнула Денисова.
Омбудсмен призвала комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека при вторжении России в Украину и другие международные правозащитные организации учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины.
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