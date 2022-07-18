Об этом сообщили в Национальной полиции Украины .

Карательные органы так называемой ДНР, которые занимались похищением и допросом украинцев, были созданы в 2014 году, сообщила Кристина Подыряко – начальник управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Группировку сформировали на основе "министерства государственной безопасности" "ДНР" и "Калининской исправительной колонии №27".

"Меня приматывали к металлическому столбу лицом вниз, при этом одевали на пальцы рук и ног электрические провода, через которые периодически, в течение нескольких часов, подавали ток и обливали водой, избивали резиновыми палками по стопам", – признается одна из жертв пыток.

С начала полномасштабной войны на территории Украины правоохранители расследуют более 1000 уголовных производств по фактам совершения пыток над гражданским населением и военнопленными. Уже удалось идентифицировать 17 человек, причастных к преступлениям. Дела фигурантов планируют рассмотреть не только в украинских, но и в международных судах. Преступникам угрожают 15-летние тюремные сроки.

Правоохранители отмечают, что в ряды карательных органов вступали и украинцы. Они подозреваются в государственной измене и участии в террористической организации.

"Незаконные аресты и похищения людей, пытки и содержание в бесчеловечных условиях – это и есть особенности их террористической деятельности за непризнание так называемой "ДНР" и сотрудничество с украинскими властями. Чтобы заставить признаться в шпионаже и других надуманных "преступлениях", заключенных заживо" хоронили, имитировали их расстрел, угрожали пыткой и убийством близких родственников, жен, детей", – подчеркнул Дмитрий Шевчук, заместитель начальника управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

8 июля еще 8 боевиков "ДНР" приговорили к 15 годам заключения.

15 июля стало известно, что в ДНР скончался пленный гражданин Великобритании.