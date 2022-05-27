Об этом информирует в фейсбуке Офис генерального прокурора .

Известно, что группа солдат РФ в марте этого года, в оккупированном населенном пункте Черниговского района, издевались над мирным населением.

Россияне поселились в доме, где жила несовершеннолетняя девушка, ее брат и бабушка. Командир подразделения несколько раз пытался изнасиловать 16-летнюю девушку, применяя физическое и психологическое насилие. Также военный РФ бил ее по голове оружием и душил, угрожал убить ее родных и отдать потерпевшую для изнасилования другим российским солдатам.

Кроме того, захватчики избивали брата девушки и несколько раз на морозе удерживали во дворе дома в наручниках, без одежды.

Двум российским оккупантам сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, недавно СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военного с женой, в котором она, смеясь, поощряет мужчину "насиловать украинских баб". "Схемы" идентифицировали оккупанта и его жену, которые одобрительно обсуждали изнасилование украинок.

Мэр Бучи Андрей Федорук сообщал о многих изнасилованных оккупантами людях на Киевщине.

Омбудсман Людмила Денисова получила около 400 обращений об изнасиловании оккупантами взрослых и детей в Украине, однако эти люди не дают показания следователям.

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