Пытали мирных людей и насиловали несовершеннолетнюю девушку на Черниговщине: двум российским оккупантам сообщено о подозрении
Двум российским оккупантам, за пытки над мирным населением и изнасилование несовершеннолетней во время оккупации на Черниговщине, сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны
Об этом информирует в фейсбуке Офис генерального прокурора .
Известно, что группа солдат РФ в марте этого года, в оккупированном населенном пункте Черниговского района, издевались над мирным населением.
Россияне поселились в доме, где жила несовершеннолетняя девушка, ее брат и бабушка. Командир подразделения несколько раз пытался изнасиловать 16-летнюю девушку, применяя физическое и психологическое насилие. Также военный РФ бил ее по голове оружием и душил, угрожал убить ее родных и отдать потерпевшую для изнасилования другим российским солдатам.
Кроме того, захватчики избивали брата девушки и несколько раз на морозе удерживали во дворе дома в наручниках, без одежды.
Двум российским оккупантам сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
- Напомним, недавно СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военного с женой, в котором она, смеясь, поощряет мужчину "насиловать украинских баб". "Схемы" идентифицировали оккупанта и его жену, которые одобрительно обсуждали изнасилование украинок.
- Мэр Бучи Андрей Федорук сообщал о многих изнасилованных оккупантами людях на Киевщине.
- Омбудсман Людмила Денисова получила около 400 обращений об изнасиловании оккупантами взрослых и детей в Украине, однако эти люди не дают показания следователям.
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